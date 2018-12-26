МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ, Наталья Карнова. В конце года Росстат сообщил о том, что инфляция в России превысила обозначенный Центробанком 4-процентный таргет, набрав с начала года 4,2%. Эти данные пока предварительные – статистическое ведомство считает их по так называемой "узкой" корзине из 64 видов важнейших товаров и услуг. Окончательные данные по инфляции в декабре и в целом по году по полному перечню товаров и услуг будут представлены позже.

При этом недельная инфляция с 18 по 24 декабря ускорилась до 0,3% впервые в текущем году. До этого она сохранялась на уровне 0,2% три недели подряд. Еще семь недель подряд инфляция составляла 0,1%.

Прежде всего за прошедшую неделю дорожали продукты. Куриные яйца выросли в цене на 3,5%, пшено – на 1,6%, поваренная соль – на 0,9%. Больше всего подорожали огурцы и помидоры – на 8,1% и 5,4% соответственно.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 2,6%, при этом огурцы стали дороже на 8,1%, помидоры – на 5,4%, белокочанная капуста – на 3,7%.

По мнению экспертов, ускорение инфляции в конце года традиционно для России. Оно обусловлено повышением притока денег в экономику (премии, ежегодные выплаты, закрытие годового бюджета). "В России конец года, сопровождаемый новогодними распродажами, приводит к росту розничных цен, в противоположность зарубежным традициям их снижения", — говорит профессор департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве РФ Максим Березин. Набиуллина допускает, что инфляция в марте-апреле может достичь 6%

ДОЛИ ПРОЦЕНТА

Пока инфляция формально входит в рамки целевого прогноза ЦБ по 2018 году — 3,8-4,2%, но уже превысила последние оценки Минфина (4-4,1%) и Минэкономразвития (3,9-4%). Эксперты не сомневаются, что эти ориентиры будут по факту превышены, но незначительно.

"По нашим ожиданиям, на конец этого года инфляция будет в районе 4,2-4,3%. В основном ее рост вызван повышением ставки НДС, совокупный вклад которого в повышение ИПЦ мы оцениваем в 1-1,2 п.п. с конца 2018 по начало 2019 года", — говорит аналитик группы суверенных рейтингов и прогнозирования АКРА Василиса Баранова.

В свою очередь, Березин напоминает, что за последний квартал 2018 года розничные цены на моторное топливо увеличились в среднем на 7%. Его стоимость при перевозках является составляющей частью розничных цен на другие товары. В связи с этим реальный показатель инфляции отличается от официальных заявлений и формальных таргетов ЦБ. Исходя из этого, к концу 2018 года действительный показатель инфляции может составить более 7%, прогнозирует эксперт.

ЧЕМ ДАЛЬШЕ, ТЕМ ДОРОЖЕ

Но гораздо более интересно, как поведут себя цены в 2019 году. Это, по мнению аналитиков, будет зависеть от целого ряда факторов. "В наш базовый прогноз на следующий год мы закладываем введение санкций на покупку российского госдолга и продолжение торговых войн США и Китая. Последние будут снижать спрос на российский экспорт. В таком случае инфляция на конец года будет 4,6%", — сообщила Баранова.

Тем не менее, сохраняется высокая вероятность реализации шоков нефтяного рынка со стороны предложения. Например, во второй половине 2019 года ввод в действие трубопроводных мощностей в США может способствовать устойчивому снижению нефтяных цен. Их среднегодовое значение тогда, по нашим оценкам, составит 50 долларов за баррель, а курс рубля — 74 рубля за доллар. В таком (более негативном, но достаточно вероятном) сценарии инфляция может вырасти до 5,7% на конец следующего года, полагает представитель АКРА.

Медведев: Инфляция в РФ по итогам 2018 г составит около 3,5%, укладывается в таргет

По мнению доцента кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Олега Чередниченко, в первой половине 2019 из-за роста ставки НДС и ситуации с курсом рубля инфляция может выйти за пределы 5% годовых. "Это уже должно было бы вызвать озабоченность и правительства, и ЦБ. Хотя для обычного человека разница 1-1,5 процентных пункта довольно слабо ощутима", — рассуждает он.

Наиболее пессимистичный прогноз озвучил Березин из Финансового университета. "Произойдет обусловленное дефицитом бюджета повышение ставки включаемого в цену товаров НДС с 18 до 20%, дважды за год вырастут тарифы в коммунальной сфере, хотя их можно было бы обоснованно заморозить на длительный период, как это уже сделали с накопительной пенсией", — перечислил он.

К этому добавляется зависимость от мировых цен на нефть и газ в условиях отсутствия ограничений на подорожание моторного топлива внутри страны вкупе с изоляцией России от международных валютных рынков. Все эти факторы в совокупности могут привести к тому, что реальный показатель инфляции в 2019 году может превысить 10%.