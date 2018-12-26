КИЕВ, 26 дек — ПРАЙМ. Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины утвердил введение новых санкций против России, об этом сообщает пресс-служба СНБО.

"Решено поддержать введение санкций, прежде всего, в отношении юридических и физических лиц — российских компаний, бизнесменов, политиков и депутатов, работников силовых структур", — говорится в сообщении Совета.

По утверждению СНБО, эти физические и юридические лица якобы "активно поддерживали или способствовали агрессивным действиям против Украины".

Кроме этого, Украина введет санкции против организаторов выборов в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках, а также в отношении военных, судей и правоохранителей, связанных с задержанием украинских моряков в Керченском проливе, после того как корабли ВМС Украины нарушили границу РФ.

СНБО рекомендовал погранслужбе Украины продолжить усиленную охрану границы с РФ, осуществлять усиленный контроль за пересекающими границу россиянами.