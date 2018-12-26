МОСКВА, 26 дек /ПРАЙМ/. Джером Пауэлл останется во главе Федеральной резервной системы (ФРС) США, несмотря на недовольство его работой президента страны Дональда Трампа, заявил газете The Wall Street Journal глава комитета экономических советников при Белом доме Кевин Хассетт.

"Президент выразил политические разногласия с Джеромом Пауэллом, но Пауэлл с вероятностью в 100% продолжит работу. Президент не намерен увольнять Джерома Пауэлла", — сказал Хассетт.

Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что Дональд Трамп рассматривает возможность увольнения Пауэлла, так как разочарован очередным повышением учетной ставки. Позднее министр финансов США Стивен Мнучин процитировал в своем Twitter высказывание Трампа о том, что он никогда не предлагал уволить главу Федрезерва.

Трамп уже неоднократно критиковал ФРС за повышение ставки, заявляя, что это может повредить экономическому росту.

ФРС США на последнем в этом году заседании, проходившем 18-19 декабря, ожидаемо приняла решение повысить базовую процентную ставку до 2,25-2,5% с 2-2,25% годовых. Это уже четвертое повышение в текущем году. При этом в следующем году регулятор спрогнозировал еще два повышения ставки, в то время как большинство наблюдателей ожидали одного. Повышение ставок в банковской системе удорожает стоимость заемных средств и тем самым негативно влияет на биржевые обороты.