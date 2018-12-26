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МОСКВА, 26 дек /ПРАЙМ/. Работа сети алкогольных магазинов "Красное&Белое" полностью парализована из-за обысков, сообщили РИА Новости в компании.

"По состоянию на 23.00 по челябинскому времени 26 декабря 2018 года обыски с изъятием всей документации, на складах и в офисе продолжаются. Работа компании парализована полностью", — рассказали в компании.

В среду сеть "Красное&Белое" сообщила, что в районе 9.00 мск на всех складах компании и в офисе были начаты обыски с участием представителей Федеральной налоговой службы, Росалкогольрегулирования, ФСБ и ОМОНа. По данным компании, основанием для обысков стало подозрение в обороте контрафакта и неуплате налогов.

Сеть алкомаркетов "Красное&Белое" была основана предпринимателем Сергеем Студенниковым в 2006 году. Сейчас сеть магазинов компании насчитывает свыше 6,5 тысячи объектов в 56 регионах России.

По оценке аналитического агентства InfoLine, выручка сети "Красное&Белое" в 2017 году увеличилась на 48% по сравнению с предыдущим годом — до 215 миллиардов рублей.