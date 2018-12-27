МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Год 2017-й был для отечественного сельского хозяйства временем достижений, обретенных в борьбе, и по сравнению с ним уходящий год может показаться менее богатым на события. Но это не так: во многом те изменения, которые произошли в 2018 году в АПК, и события, которые повлияли на отрасль, определят контуры ее жизни в ближайшие годы.

Во-первых, в правительстве поменялась команда, отвечающая за АПК: в кабинет министров в статусе вице-премьера вернулся Алексей Гордеев, который сменил Аркадия Дворковича в должности заместителя председателя правительства, курирующего сельское хозяйство, а место Александра Ткачева на посту министра сельского хозяйства занял Дмитрий Патрушев.

Во-вторых, отрасль оказалась напрямую вовлечена в исполнение "майского указа" о национальных целях и стратегических задачах развития РФ до 2024 года. В частности, президент РФ Владимир Путин поручил правительству обеспечить увеличение экспорта несырьевых неэнергетических товаров в 2024 году до 250 миллиардов долларов в год, в том числе сельхозпродукции — до 45 миллиардов долларов.

Макроэкономика также повлияла на российский АПК. "Поскольку в следующем году на всю отрасль будут влиять в большей степени макроэкономические факторы — возможное повышение ключевой ставки и стоимость заемных средств, рост НДС, который приведет к росту стоимости производства продовольствия, особенно с высокой степенью переработки, то все острее встают вопросы системных мер по снижению издержек сельхозпроизводителей и пищевой продукции", — сказала агентству "Прайм" эксперт Аналитического центра при правительстве РФ Елена Разумова.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПАНОРАМА

Традиционно серьезным поводом для радости российских властей стал зерновой комплекс. Хотя урожай зерна в 2018 году оказался меньше, чем годом ранее (по данным Росстата, в уходящем году аграрии собрали 112,8 миллиона тонн зерна в чистом весе, в 2017 году — рекордные за всю историю 135,5 миллиона тонн), он все равно оказался выше средних показателей за последние пять лет.

В то же время по итогам прошлого сельскохозяйственного года (длился с 1 июля 2017 года по 30 июня 2018 года) Россия экспортировала 52,422 миллиона тонн зерна, включая 40,449 миллиона тонн пшеницы. Пока это максимальный показатель в истории, причем РФ ставит рекорды по поставкам зерна за рубеж уже несколько сезонов подряд.

В результате Россия по итогам прошлого сельхозгода заняла первое место в мире по экспорту пшеницы, обогнав как США, так и страны Евросоюза. Сейчас Минсельхоз РФ ожидает, что в текущем сезоне Россия экспортирует 42 миллиона тонн зерна, включая 37 миллионов тонн пшеницы.

При этом Минсельхоз США прогнозирует, что РФ в 2018-2019 сельхозгоду сохранит первое место в мире по поставкам пшеницы. К слову, стоит отметить, что тема сельского хозяйства стала все чаще звучать именно в разрезе международных отношений.

"На экспортные направления – зерновой и масличный комплекс — как всегда наибольшее влияние оказывали международные новости. Среди последних наиболее важным стало начало торгового противостояния между США и Китаем, которое оказало существенное влияние на цены и ожидания рынка сои", — отметила Дарья Снитко из Газпромбанка.

Действительно, соя в уходящем году часто стала упоминаться в публичном пространстве. Российские власти отмечали, что на фоне торговых споров между США и Китаем у наших компаний есть возможность заместить на китайском рынке часть товаров из США, на которые КНР подняла пошлины. Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев в интервью РИА Новости в декабре говорил, что Китай заинтересован в увеличении поставок российской сои на свой рынок, и РФ готова нарастить поставки.

МАКАРОНЫ ВМЕСТО ЗЕРНА

Инвестиции в АПК, система мер поддержки, а также, грех отрицать, введение продовольственного эмбарго серьезно повысили производство отечественной сельскохозяйственной продукции. Это привело к тому, что в последнее время — и 2018 год исключением не стал — можно все чаще слышать тезис: России пора переходить на производство и экспорт переработанной продукции.

Если говорить о производстве, то здесь особых проблем нет, и собеседники РИА Новости отмечают позитивные шаги в этом направлении. "Я бы хотел отметить переход от количества, объема к качеству. То есть бизнес теперь стремится производить продукцию с высокой добавленной стоимостью, а не просто сырье", — считает гендиректор "Штрубе Рус" Пеер Ефтимов.

"В 2018 году проблемы с объемом производства, нехваткой продовольствия и зависимостью от импорта, которые доминировали в повестке 2000-х годов, окончательно ушли на второй план", — добавляет Дарья Снитко.

В то же время председатель наблюдательного совета группы компаний "Белая Дача" Виктор Семенов указывает: итоги года сложились неплохие, но уже в них видны явные тенденции снижения темпов роста, а в птицеводстве — даже реального снижения производства.

"Это говорит о том, что правительство прозевало момент для подготовки экспортных рынков и не поменяло механизмы поддержки, на те, которые необходимы уже насыщенному рынку. Если не будет принято мер по исправлению этой ситуации, то мы можем получить от АПК вместо драйвера развития экономики страны очередного стагнирующего участника рынка", — отмечает Семенов.

Ефтимов из "Штрубе Рус" приводит пример: Россия экспортирует зерно, тогда как итальянцы экспортируют макароны. "Пока мы не обеспечим внутренний рынок инновациями – мы не сможем успешно конкурировать на внешнем рынке. Мы так и останемся страной, которая продает исключительно сырье для обеспечения производства других государств", — поясняет он.

УЗКИЕ МЕСТА

События 2018 года также подсветили узкие места российского АПК, которые могут в будущем даже стать препятствием на пути к достижению амбициозных задач по увеличению экспорта. Хотя экспорт зерна был в минувшем сезоне рекордным, еще в конце прошлого года появлялись сообщения, например, о нехватке вагонов для перевозки зерна.

"Остро стоит вопрос расширения логистических возможностей экспортных отраслей, а также обеспечения отечественного АПК средствами производства — генетическим материалом, ветпрепаратами, семенами", — перечисляет Снитко. По ее словам, решение проблем с логистикой на дальневосточном направлении поможет дать старт экспорту масличных, зерновых и даже готовой продукции с Дальнего Востока в Китай и другие страны Азии.

Гендиректор "Штрубе Рус" согласен: в России катастрофически не хватает селекции. "У нас заявляют, что есть 2,5 тысячи сортов семян, но практически все эти семена никто не покупает из-за низкой урожайности, а новые сорта не выводятся. Для этого требуются серьезные инвестиции — покупка патентов, строительство селекционных центров. На это деньги, увы, на сегодняшний день не выделяет никто", — сокрушается Ефтимов.

Совладелец и гендиректор группы компаний "Дамате" Рашид Хайров обращает внимание на рост цен на ГСМ, зерно и кормовые компоненты. "Это негативно скажется на себестоимости продукции и создаст дополнительную нагрузку на сельхозпроизводителей", — указывает он.

"В 2018 году также увеличились риски, связанные с нестабильной эпизоотической ситуации в стране. Из-за недостаточного внимания, уделяемого этому вопросу в предыдущие годы, бизнес уже несет колоссальные убытки. Объединение усилий всех сторон по недопущению распространения инфекционных болезней животных должно стать одним из приоритетных направлений работы в российском АПК", — добавляет Хайров.

Впрочем, среди положительных факторов, оказавших влияние на российский АПК, он выделил стабилизацию ситуации с государственной поддержкой отрасли. "В этом вопросе появилась системность, стали более понятны правила игры, налажен эффективный рабочий диалог с властями", — сказал собеседник агентства.