МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп может уже в январе подписать указ, запрещающий американским компаниям покупку оборудования у китайских Huawei и ZTE, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Как ожидается, документ будет предписывать министерству торговли США блокировать покупку американскими фирмами оборудования иностранных телекоммуникационных компаний, которые "представляют значительную угрозу для национальной безопасности". Названия компаний Huawei и ZTE, скорее всего, как отмечает агентство, в указе фигурировать не будут, однако, "как ожидается, представители министерства будут интерпретировать его как постановление, ограничивающее распространение оборудования" этих фирм.

Окончательный текст указа пока не готов. По данным Рейтер, документ будет ссылаться на закон "Об экономических полномочиях в случае международных чрезвычайных ситуаций", наделяющий президента страны полномочиями по регулированию торговли "в ответ на чрезвычайную ситуацию, которая угрожает США".

Ранее администрация США призвала провайдеров беспроводной связи и интернета в ряде своих союзных стран отказаться от оборудования Huawei, которую Вашингтон обвиняет в скрытом шпионаже, писала газета Wall Street Journal. Обеспокоенность США вызывает, в частности, безопасность американских военных баз в Германии, Италии и Японии, провайдеры которой широко используют продукцию Huawei.

В феврале текущего года СМИ сообщали, что ФБР, ЦРУ и Агентство национальной безопасности (АНБ) США не рекомендуют американцам покупать и пользоваться телефонами Huawei и ZTE, так как китайские производители смартфонов представляют угрозу безопасности для американских покупателей. В мае стало известно, что Пентагон запретил продажу смартфонов китайских компаний Huawei и ZTE на военных базах США.

В августе Австралия ввела запрет на использование оборудования китайских компаний Huawei и ZTE. В ноябре, ссылаясь на угрозу безопасности, соответствующий запрет для одного из крупнейших мобильных операторов страны ввели власти Новой Зеландии.

Вопрос кибербезопасности является одним из наиболее проблемных в отношениях Вашингтона и Пекина. Соединенные Штаты постоянно обвиняют в хакерских атаках Китай, который, в свою очередь, последовательно отвергает эти обвинения, называя их голословными.