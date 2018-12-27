МОСКВА, 27 дек — Dow Jones. На этой неделе президент США Дональд Трамп возобновил критику центрального банка, назвав его "единственной проблемой экономики", а повышение процентных ставок – причиной падения фондового рынка.

Советники Трампа говорили, что у него нет намерений снимать с поста председателя ФРС Джерома Пауэлла, и в администрации президента обсуждалась возможность встречи Трампа и Пауэлла в начале следующего года.

Вместе с тем в последние дни президент интересовался, может ли он уволить главу ФРС, хотя неизвестно, всерьез ли он об этом спрашивал, сообщил информированный источник. Сообщения СМИ о заявлениях Трампа заставили многих задуматься о возможных вариантах развития событий.

Ниже приведены несколько вопросов и ответов на эту тему.

МОЖЕТ ЛИ ПРЕЗИДЕНТ США УВОЛИТЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ФРС?

Закон не дает четкого ответа на этот вопрос. Председатель является членом совета управляющих центрального банка, а в Законе о Федеральной резервной системе от 1935 года сказано, что президент может сместить члена совета "при наличии оснований".

Закон не определяет, что такое "основания", но на практике под этим подразумевается "некомпетентность, пренебрежение служебными обязанностями или должностное преступление", сказал Питер Конти-Браун, профессор Пенсильванского университета и автор книги о независимости ФРС.

В ЗАКОНЕ СКАЗАНО, ЧТО СМЕЩЕН МОЖЕТ БЫТЬ ЧЛЕН СОВЕТА. РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ЛИ ЭТО НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ФРС?

Положение закона о смещении "при наличии оснований" распространяется только на членов совета управляющих, назначаемых на 14-летний срок, а не на председателя, который назначается на четыре года в течение 14-летнего срока в составе совета.

Важно, применит ли суд к председателю ту же трактовку "оснований", что и к управляющим, а также какое поведение соответствует увольнению "при наличии оснований".

МОЖЕТ ЛИ ПРЕЗИДЕНТ ПОНИЗИТЬ ГЛАВУ ФРС В ДОЛЖНОСТИ, ОСТАВИВ ЕГО В СОВЕТЕ УПРАВЛЯЮЩИХ?

Закон не отвечает на этот вопрос.

ПОВЛИЯЛО БЫ УВОЛЬНЕНИЕ ПАУЭЛЛА НА ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНУЮ ПОЛИТИКУ?

Вовсе не обязательно. Процентные ставки устанавливают 12 членов Комитета по операциям на открытом рынке, а председатель традиционно руководит комитетом. Но комитет ежегодно избирает председателя, и члены комитета могут проголосовать за то, чтобы Пауэлл оставался главой комитета, даже если он будет смещен с поста председателя ФРС, сказал Конти-Браун.

ПЫТАЛИСЬ ЛИ В ПРОШЛОМ ПРЕЗИДЕНТЫ УВОЛЬНЯТЬ ГЛАВ ФРС?

После споров о процентных ставках в 1965 году с председателем ФРС Уильямом Макчесни Мартином президент Линдон Джонсон обратился в Министерство юстиции с вопросом, может ли он сместить с поста члена совета управляющих центрального банка. В министерстве ответили, что разногласия по вопросам денежно-кредитной политики не являются существенным "основанием" для увольнения, сказано в биографии Мартина, написанной Робертом Бремнером.

КАКИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДАВАЛИ СУДЫ "ОСНОВАНИЯМ" В ДРУГИХ СЛУЧАЯХ СМЕЩЕНИЯ С ПОСТОВ ПРЕЗИДЕНТОМ?

Правовое определение "оснований" относится к периоду "Нового курса", когда президент Франклин Рузвельт хотел уволить Уильяма Хампфри из Федеральной комиссии по торговле за то, что тот недостаточно активно поддерживал политику президента.

Хампфри умер до вынесения решения Верховным судом, но его представители продолжили процесс. Суд вынес решение против Белого дома, отметив различия между административными работниками, которые могут быть уволены по любым причинам, и лицами, частично наделенными законодательными правами, такими как член Федеральной комиссии по торговле или, вероятно, председатель ФРС, которые могут быть сняты с должности только по определенным причинам, обозначенным конгрессом.

КАК ОТРЕАГИРОВАЛИ РЫНКИ НА МЕЧТЫ ТРАМПА УВОЛИТЬ ПАУЭЛЛА?

В последние недели нервозность инвесторов усилилась на фоне частичной простановки работы государственных органов, торгового конфликта с Китаем, замедления роста экономики США и мировой экономики, а также повышения процентных ставок. По словам аналитиков, нападки Трампа на ФРС усиливают обеспокоенность рынков.

ЕСЛИ ПРЕЗИДЕНТ НЕ МОЖЕТ УВОЛИТЬ ГЛАВУ ФРС, ТОГДА В ЧЕМ ПРОБЛЕМА?

Даже если Трамп не замышляет этого, продолжительная критика ФРС может развернуть общественное мнение против центрального банка, что негативно скажется на доверии к нему и, соответственно, на эффективности определения его политики. Если инвесторы поверят, что ФРС устанавливает процентные ставки под политическим давлением, рынки могут еще больше дестабилизироваться.

"В этом противостоянии ФРС не бессильна, но это нечестная схватка, — сказал Конти-Браун. – ФРС проиграет, даже если выиграет, потому что само вхождение в такую схватку означает ее поражение".

— Авторы Paul Kiernan, paul.kiernan@wsj.com и Nick Timiraos, nick.timiraos@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam @ 1prime.biz

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