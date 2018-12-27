МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Вклад налогового маневра в нефтяной сфере в инфляцию составит около 0,2 процентного пункта в 2019 году, если средние цены на нефть не изменятся по сравнению с 2018 годом, говорится в комментарии Банка России об оценке влияния налогового маневра в нефтяной сфере на инфляцию.

"Если среднегодовая цена на нефть в 2019 году не изменится по сравнению с 2018 годом, то вклад налогового маневра в инфляцию составит около 0,2 процентного пункта", — пишут авторы комментария.

Воздействие налогового маневра на инфляцию зависит от динамики мировых цен на нефть, отмечается в документе. С ростом цен на нефть вклад налогового маневра в инфляцию увеличивается, при снижении – уменьшается. В случае значительного падения цен на нефть он становится отрицательным.

"Оценки совокупного вклада налогового маневра в годовую инфляцию 2019 года варьируются от минус 0,7 процентного пункта при среднегодовой мировой цене на нефть марки Urals 35 долларов США за баррель до плюс 0,8 процентного пункта при 90 долларов США за баррель", — говорится в тексте.

Ранее в докладе ЦБ о денежно-кредитной политике говорилось, что вклад налогового маневра в нефтянке в инфляцию в РФ в базовом сценарии составит минус 0,1 процентного пункта в 2019 году, 0,0 процентного пункта в 2020 году и 0,2 процентного пункта в 2021 году. Базовый сценарий Банка России предполагает цену нефти марки Urals в среднем за год на уровне 55 долларов в 2019-2021 году.