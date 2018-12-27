МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Увеличение пенсий в РФ в 2019 году затронет 30,7 миллиона неработающих пенсионеров, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Увеличение пенсий в 2019 году получат 30 миллионов 778 тысяч наших граждан — неработающих пенсионеров по старости. Среднее увеличение пенсий по стране составит одну тысячу рублей", — сказала она на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева.

Медведев провел совещание по вопросам изменений с 1 января 2019 года.

"Я вас собрал, чтобы проверить готовность пенсионной системы, к тем изменениям, которые были осуществлены в законодательстве, к тем выплатам, которые предстоят, а также к тем параметрам, в которых предполагается функционирование пенсионной системы", — сказал он.

Глава правительства напомнил, что в следующем году выплаты, предусмотренные индексацией пенсий, начинаются раньше.

"Причем эта индексация будет производиться на уровень выше, чем инфляция, что изначально предполагалось в ходе тех изменений в пенсионное законодательство, которые были объявлены", — сказа он.

Медведев также отметил, что в среднем по стране прибавка к пенсии составит одну тысячу рублей. "Но эта цифра средняя. Она, конечно, будет зависеть от стажа работы и от тех доходов, которые получал пенсионер. Она будет рассчитываться индивидуально", — напомнил он.

Голикова напомнила, что в 2018 год средний размер пенсий составил 14,414 рублей, а в 2019 году он составит 15,414 рублей. "При этом для каждого человека это будет индивидуальное повышение. Повышение будет выше инфляции, индексация составит 7,05%", — пояснила вице-премьер.

"Если сказать чуть более конкретно, то, например, для граждан, которые на 31 декабря 2018 года имеют средний размер пенсий в диапазоне от 10 тысяч рублей до 11,5 тысяч рублей, прибавка составит 761,4 рубля. Если средний размер пенсии составляет 13,475 тысячи, то увеличение составит 933,3 рубля. Соответственно, для граждан, у которых размер пенсии составляет 20,5 тысячи, увеличение составит 1 тысячу 670 с половиной рублей", — отметила она.

Также Голикова сообщила, что с 1 января 2019 года предполагается увеличение на 25% фиксированного размера пенсии для тех граждан, которые имеют стаж работы на селе в 30 лет, проживают в сельской местности. Таких граждан, по словам Голиковой, почти 770 тысяч человек.