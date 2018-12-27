МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Международные резервы РФ за неделю выросли на 0,2% и по состоянию на 21 декабря составили 466 миллиардов долларов против 464,9 миллиарда долларов на 14 декабря, сообщил Банк России.

"Международные резервы на 21 декабря составили 466 миллиардов долларов США, увеличившись за неделю на 1,1 миллиарда долларов США, или на 0,2%, вследствие положительной переоценки", — говорится в сообщении.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

За 2017 год международные резервы РФ выросли на 14,6% и на 1 января составляли 432,7 миллиарда долларов. Исторического максимума резервы достигали в начале августа 2008 года — 598 миллиардов долларов.