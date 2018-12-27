МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Доля убыточных организаций в РФ в январе-октябре выросла на 0,8 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 29,6%, сообщает Росстат.

По оперативным данным ведомства, за отчетный период сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и государственных учреждений) в действующих ценах составил плюс 11,552 триллиона рублей (34,7 тысячи организаций получили 13,513 триллиона рублей прибыли, 14,6 тысячи организаций имели 1,962 триллиона рублей убытка).

Доля убыточных предприятий в сфере добычи полезных ископаемых выросла до 31,4% с 29,7% в аналогичном периоде прошлого года. Среди обрабатывающих производств убытки получили 27% организаций, в прошлом году за аналогичный период убыточными были 25,6%. В строительстве убыточными оказались 28,7% компаний против 27,4% за аналогичный период прошлого года.

В сфере оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств, мотоциклов понесли убытки 21,4% компаний против 21,1% годом ранее. В сельском и лесном хозяйствах, охоте, рыболовстве и рыбоводстве доля убыточных предприятий составила 19,6% против 17,5% годом ранее. Среди организаций, занимающихся операциями с недвижимым имуществом, убыточными были 34% компаний против 32,8% за десять месяцев прошлого года.