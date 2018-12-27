МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 22 декабря, уменьшилось на 1 тысячу с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 216 тысяч, сообщило в четверг министерство труда страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста показателя до 217 тысяч с первоначального значения предыдущей недели в 214 тысяч заявок.