МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. В наступающем 2019 году на бирже труда наиболее востребованными станут разработчики приложений для телефонов на базе iOS и Android, пишет "Российская газета" со ссылкой на исследование аналитиков сервиса по поиску работу Superjob.ru.

Сейчас конкуренция среди разработчиков приложений для iOS и Android очень низкая — меньше двух претендентов на место. В то же время средняя зарплата по Москве у этих специалистов составляет 130-140 тысяч рублей в месяц. максимальный оклад может достигать 300 тысяч рублей.

Помимо этого вырастет спрос на UI/UX-дизайнеров (они занимаются созданием интерфейсов различных платформ и сайтов). Сейчас в среднем ан одну вакансию приходится 2,5 соискателя. Средняя зарплата в столице составляет 120 тысяч рублей в месяц, максимальный оклад — 250 тысяч.

Растет спрос и на специалистов по тестированию/QA. Компании этой сферы активно ищут и молодых специалистов, и опытных тестировщиков. Здесь также конкуренция составляет примерно 2,5 человека на одну вакансию. Средний оклад по Москве — 90 тысяч рублей, максимум — порядка 250 тысяч рублей в месяц.

В новом году будут востребованы аналитики данных. Эту вакансию открывают чаще всего IT-компании, финансовые организации, компании сферы продаж и услуг. Конкуренция тут несколько выше — 4,5 претендента на одну вакансию. Средняя зарплата по Москве составляет 140-150 тысяч рублей и доходит до 250 тысяч в месяц.