МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в декабре снизился до 51,7 пункта с 52,6 пункта в ноябре, однако остался у максимумов 2018 года, говорится в сообщении исследовательской организации Markit.

"Сезонно скорректированный индекс IHS Markit PMI обрабатывающих отраслей России, который отслеживает общую конъюнктуру рынка, опустился в декабре с ноябрьского показателя 52,6 балла и составил 51,7 балла. Последнее значение головного индекса было третьим максимальным в 2018 году…", — говорится в сообщении.

Несмотря на ослабление с ноября, объемы производства российского производственного сектора росли солидными темпами в декабре. Участники исследования объясняли это увеличением новых заказов.

По данным Markit, вслед за устойчивым ростом новых заказов увеличивалось количество рабочих мест. Инфляция закупочных цен в целом была заметной, но опустилась до девятимесячного минимума. Участники исследования объясняли увеличение затрат ростом цен на сырье и повышением транспортных расходов.

"Российские производители указали на небольшую потерю темпов роста в декабре. Тем не менее, расширение объемов производства и новых заказов осталось стабильным и было одним из максимальных в 2018 году. В связи с ростом НДС… в новом году компании указали на минимальный рост цен на выпускаемую продукцию с марта. Некоторые отметили, что усиление конкуренции привело к снижению отпускных цен", — прокомментировала экономист IHS Markit Шиан Джонс.

По ее словам, деловые ожидания в декабре продолжали расти. При этом повышенный оптимизм объяснялся выходом на новые зарубежные рынки и устойчивым ростом новых заказов, который, как ожидают производители, будет продолжаться в течение 2019 года.