МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Инфляционные ожидания населения РФ на следующие 12 месяцев увеличились в декабре до 10,2% с 9,8% в ноябре, говорится в комментарии Банка России.

По данным Росстата, инфляция в РФ с начала года по 24 декабря набрала 4,2%. Таким образом, уровень инфляции уже превысил таргет ЦБ в 4% и прогнозы правительства на 2018 год.

"В декабре 2018 года инфляционные ожидания населения на следующие 12 месяцев увеличились на 0,4 процентного пункта, до 10,2%", — говорится в материалах ЦБ.

Регулятор указывает, что ближе к концу года на ожидания населения начало влиять грядущее повышение НДС: 6% опрошенных в декабре указали этот фактор среди предполагаемых причин роста цен в будущем (в ноябре таких было 2%). При этом еще 5% отметили участившиеся в преддверии повышения НДС публикации в СМИ о росте цен.

Банк России прогнозирует годовую инфляцию в РФ в интервале 5-5,5% по итогам 2019 года с возвращением к 4% в 2020 году.

Наблюдаемая опрошенными россиянами инфляция в РФ в декабре впервые с начала 2015 года выросла до показателя инфляционных ожиданий.

"Наблюдаемая респондентами инфляция в декабре впервые с начала 2015 года сравнялась с показателем инфляционных ожиданий (10,2%)", — говорится в документе.