МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ, Диляра Солнцева, Мила Кузьмич. Российскую экономику в новом году ждут большие перемены, которые могут повлечь неприятные последствия для граждан в ближайшие месяцы, но авторы реформ рассчитывают, что в долгосрочном периоде все окажутся в выигрыше.

Среди нововведений, которые затронут людей напрямую – повышение НДС, введение специального режима для самозанятых и расширение тарифного коридора ОСАГО. Но даже шаги, которые, на первый взгляд, имеют опосредованное отношение к обывателям — реализация инвестпроектов из "списка Белоусова", разделение банковских лицензий на базовые и универсальные или возможное расширение санкций США на российский госдолг — не останутся для них незамеченными.

1. РОСТ НДС ЗАТОРМОЗИТ ЭКОНОМИКУ

В новом году вступают в силу налоговые решения, которые обсуждались уже давно и дались правительству с большим трудом: в частности, с 1 января в России повышается НДС с 18% до 20%. Это так называемый косвенный налог – его платят производители, но закладывают в цену товара. Поэтому основная нагрузка в итоге вырастет не для бизнеса, а для конечных потребителей – то есть, граждан.

Самых необеспеченных это повышение коснётся в меньшей степени – льготная ставка налога для социально значимых товаров: хлеба, молока, детского питания, лекарств – сохранена на уровне 10%. Но все равно эффект почувствуют все – ведь повысится стоимость услуг, топлива, электричества и так далее.

Минэкономразвития подсчитало, что из-за увеличения НДС в 2019 году рост экономики, инвестиций и реальных доходов населения замедлится, а инфляция, напротив, ускорится. Самым провальным будет первый квартал, когда темпы роста ВВП России могут опуститься ниже 1% в годовом выражении, а инфляция по разным оценкам ускориться до 5-6%.

Однако, в министерстве ожидают, что негативный эффект будет краткосрочным: в целом, по итогам 2019 года, рост экономики составит 1,3%, инфляция уложится в 4,3%, а доходы населения вырастут на 1%.

2. САМОЗАНЯТЫЕ ПОЛУЧАТ СПЕЦРЕЖИМ

Для тех россиян, кто подрабатывает в свободное время, занимается собственным бизнесом или только планирует его начать, власти приготовили приятный подарок в виде специального налогового режима для самозанятых. Он существенно упростит жизнь няням, домработницам, таксистам, блогерам, фрилансерам и "мужьям на час".

Новый режим – так называемый налог на профессиональный доход в качестве эксперимента вводится с 1 января 2019 года в четырех пилотных регионах: Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане. Предприниматели с оборотом не более 200 тысяч рублей в месяц и без наемных работников смогут установить на свой смартфон приложение "Мой налог" и платить через него 4% с доходов при работе с физлицами или 6% — с компаниями.

Больше никаких действий или платежей от участников не потребуется: они будут избавлены от регистрации бизнеса в налоговой инспекции и бюрократической волокиты с отчетностью. Власти подчёркивали, что главная задача эксперимента – легализовать самозанятых, которые представляют значительный пласт экономики РФ, и приучить людей к мысли о том, что уплата налогов – это обязательная норма для любого, даже очень маленького цивилизованного бизнеса.

Участие в эксперименте пока добровольное, никаких санкций и штрафов, по меньшей мере, в первый год действия нового режима применяться не будет. В случае, если власти признают эксперимент успешным, налоговым режимом смогут воспользоваться и жители других регионов.

3. БИЗНЕС ИДЕТ В БОЛЬШИЕ ПРОЕКТЫ

Крупнейшие российские компании из так называемого "списка Белоусова" в 2019 году начнут реализовывать первые инвестиционные проекты, которые призваны решить проблемы в инфраструктуре и привести к ускорению роста экономики в целом.

История началась летом 2018 года, когда в распоряжении СМИ оказалось письмо помощника президента РФ Андрея Белоусова с предложением об изъятии дополнительных доходов от ослабления рубля у сырьевых экспортеров на 500 миллиардов рублей в год. В список попали "Евраз", НЛМК, "Норникель", "Северсталь", ММК, "Металлоинвест", СУЭК, "Мечел", "Алроса", "Полюс", "Сибур", "Фосагро", "Уралкалий", "Акрон".

Позже стало известно, что принудительного изъятия "сверхдоходов" не будет, но компании обязуются вкладывать деньги в общественно значимые проекты добровольно и не в ущерб своей основной деятельности. Специальная рабочая группа отобрала 20 проектов, стоимость первых 12 из них составляет около триллиона рублей. Требования к проектам правительство установило весьма жесткие, но компании – исполнители получат существенные льготы.

Помимо проектов из "списка Белоусова" в новом году властям предстоит определиться с судьбой еще одной "стройки века": первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) стоимостью 1,7 триллиона рублей. Готовность вкладывать в проект выражали китайские и немецкие инвесторы, однако в правительстве РФ пока нет по нему окончательного решения. С критикой проекта выступал первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов, а глава Минтранса Евгений Дитрих обещал дополнительно оценить его эффективность.

4. "ГАЗПРОМ" ДОСТРАИВАЕТ ПОТОКИ

Будущий год должен стать поворотным для российского газового холдинга. "Газпрому" предстоит завершить строительство сразу трех газовых магистралей — "Силы Сибири", "Турецкого потока" и "Северного потока-2".

Если "Сила Сибири" практически построена, то по "Турецкому потоку" и "Северному потоку-2" предстоит еще много работы. Так, "Газпром" пока не определился с маршрутом продолжения второй нитки "Турецкого потока" в страны ЕС — будет это Болгария или Греция и Италия. Неясной остается и реакция европейских политиков на строительство нового газопровода для поставок российского газа на юг Европы. Предыдущий проект — "Южный поток", пришлось отменить из-за активного противодействия властей ЕС.

Под пристальным вниманием западных политиков находится и газопровод "Северный поток-2". На конец года "Газпром" успел построить более 300 километров газопровода из общей протяженности в 1200 километров. Вложено уже более 6 миллиардов евро из общего бюджета в 9,5 миллиардов евро. Получены разрешения на строительство от всех стран, кроме Дании. Пока разрешение от датчан остается главным риском для реализации проекта, но существуют и другие угрозы? санкции США, законопроекты Еврокомиссии, а также судебные споры с Украиной, сохранение транзита газа через которую является одним из главных условий для поддержки проекта Германией.

5. УКРОЩЕНИЕ ТОПЛИВНЫХ ЦЕН

Российские автомобилисты с замиранием сердца ждут начала нового года, и эта тревога небезосновательна – резкое подорожание бензина было одной из самых обсуждаемых проблем 2018 года. Скачок цен на бензин был спровоцирован ростом нефтяных цен и повышением топливных акцизов, и чтобы стабилизировать ситуацию потребовалось экстренное вмешательство властей и договоренности с нефтяными компаниями.

Цены на топливо в 2019 году по сути уже определены в соглашениях, подписанных нефтяниками с Минэнерго и ФАС в начале ноября. В них зафиксировано, что оптовые цены за 2019 год плавно вырастут на 4-4,6%. Розничные цены компании повысят с 1 января не более чем на 1,7% (с учетом повышения НДС), а с 1 февраля будут их индексировать равномерно так, чтобы по итогам года не превысить прогнозную среднегодовую инфляцию (4,6%).

Но власти не будут упускать ситуацию из виду: на экстренный случай у правительства будет право вводить заградительные пошлины на экспорт топлива. Еще одним инструментом корректировки цен станет так называемый демпфирующий механизм, призванный сглаживать резкие колебания цен на внутреннем рынке.

Он будет применяться, пока оптовая цена бензина и дизтоплива равна установленной базовой плюс 10%. Когда фактическая цена будет находиться в этих пределах, государство компенсирует компаниям 50% (в 2019 году — 60%) разницы между ней и более высокой экспортной ценой. При более низкой экспортной цене эти 50% разницы компании выплатят государству.

На 2019 год базовый уровень для бензина — 50,4 тысяч рублей за тонну, дизтоплива — 45 тысяч рублей. При росте фактических цен больше чем на 10% от базовых, демпфирующий механизм обнуляется.

6. РУБЛЬ ВЫДЕРЖИВАЕТ ДАВЛЕНИЕ

Российский валютный рынок входит в 2019 год с несколькими рисками, играющими против рубля. Так, уже в начале следующего года американский конгресс может вернуться к рассмотрению второй волны "химических" санкций против России из-за "дела Скрипалей", которые он не успел ввести в конце 2018 года из-за промежуточных выборов в конгресс.

Непрекращающиеся попытки украинских властей "раздуть" проблему Азовского моря и Керченского пролива до международных масштабов и добиться-таки санкций против России из-за инцидента в проливе, произошедшего в конце ноября, также создают неблагоприятный геополитический фон для рубля. А внутренним фактором давления на валюту РФ является ожидаемое возобновление Центробанком РФ покупок валюты на открытом рынке для Минфина в рамках бюджетного правила.

Базовый сценарий для курса в 2019 году – при стоимости нефти в диапазоне 50-70 долларов за баррель сорта Brent – 65-70 рублей за доллар. При этом санкционный фон должен оставаться умеренно-жестким, например, ухудшение дипотношений между РФ и США, но без запрета на расчеты в долларах для крупных российских банков и без запрета на покупку госбумаг РФ.

Если же "черный лебедь" все же прилетит, например, нефть упадет до 40 долларов за баррель или санкции США будут неожиданно суровыми, то доллар может вернуться в район исторических максимумов – около 80 рублей, полагают аналитики.

7. САНКЦИИ ДОШЛИ ДО ПРЕДЕЛА

В 2018 году Россия столкнулась с беспрецедентным ужесточением санкций со стороны США: ограничения, введенные в апреле против российских миллиардеров и связанных с ними крупнейших компаний, в частности, против второго по величине мирового производителя алюминия — "Русала", привели к обрушению биржевых котировок всего российского рынка и резко ослабили рубль.

К концу года паника улеглась: США сообщили о снятии санкций с "Русала", правда, для этого основному акционеру — Олегу Дерипаске пришлось полностью отказаться от контроля и управления компанией. В Минфине РФ не исключали, что по этой схеме из-под санкций в 2019 году могут быть выведены и другие российские компании. Это станет большим позитивом для рынка – так как будет означать, что пик санкционного давления для России пройден.

В середине 2018 года американский Минфин также инициировал законопроект о распространении санкций на госдолг РФ. Тема обсуждалась и раньше, но на уровне теоретических изысканий, причем сами же американцы признавали, что это может стать настоящим ударом не только и не столько по России, сколько по всему мировому рынку госдолга.

Тем не менее, законопроект был подготовлен, и спровоцировал настоящее бегство иностранных инвесторов из российских бумаг в 2018 году. Теперь, если Конгресс примет его, под угрозой окажется масштабная программа внутренних займов РФ, ведь значительная доля покупок ОФЗ приходится на иностранцев. Впрочем, профицит бюджета, который Минфин РФ оценивает в 2,5% ВВП по итогам 2018 года, позволит России спокойно пережить год, выполнив все планы, и вовсе без займов.

8. НАДЗОР МЕНЯЕТ ПРОПОРЦИИ

С 1 января 2019 года большие реформы начнутся и в банковском надзоре: российские банки разделятся на две категории по уровню капитала — кредитные организации с базовой лицензией и универсальной.

До этого момента все банки считались банками с универсальной лицензией. По новым требованиям, минимальный размер капитала для получения универсальной лицензии установлен в размере 1 миллиарда рублей, для базовой лицензии – 300 миллионов рублей.

ЦБ ожидает, что около 150 банков перейдут на базовую лицензию, а остальные нарастят свой капитал до 1 миллиарда рублей. По состоянию на 1 декабря 2018 года в России работали 448 банков.

Банки с базовой лицензией будут иметь упрощенное регулирование, но ограничены в проведении некоторых операций. ЦБ РФ рассчитывает, что пропорциональное регулирование сделает кредитные организации более устойчивыми и позволит банкам с базовой лицензией существенно поддержать кредитование малого бизнеса.

9. ОСАГО РАСШИРЯЕТ КОРИДОР

Уже в январе может начаться первый этап реформы ОСАГО. Самое ожидаемое изменение – расширение тарифного коридора на 20% вверх и вниз от базовой цены. Привычные ценовые рамки в пределах 3,432–4,118 тысячи рублей в новом году будут расширены до 2,746-4,942 тысячи. Существенно изменятся два расчетных коэффициента, от которых зависит итоговая цена полиса, — это коэффициенты возраст-стаж (КВС) и бонус-малус (КБМ).

У КВС появятся дополнительные градации: если раньше их было всего 4 (две по возрасту и две по стажу), то теперь их число увеличится до 58. Расширение сетки позволит максимально снизить коэффициент для опытных и взрослых водителей, а для молодых, которые, как правило, более аварийны — увеличить. Также изменится система присвоения КБМ, основанного на страховой истории водителя. Согласно указанию Банка России, КБМ будет присваиваться водителю раз в год — 1 апреля. Если по состоянию на 1 апреля 2019 года у автолюбителя будет уже несколько рассчитанных КБМ, то присвоен будет самый низкий из имеющихся.

Второй этап реформы также может стартовать в следующем году. Ожидается дальнейшее расширение тарифного коридора (до 30% осенью 2019 года, а затем — до 40% осенью 2020 года), будет вестись работа над другими коэффициентами – территории (КТ) и мощности (КМ), вокруг которых сейчас ведутся оживленные споры. В любом случае, основная идея реформы заключается в том, что страховые тарифы должны стать более справедливыми: аккуратные водители станут платить за полисы ОСАГО меньше, а виновники аварий — больше. В конечном итоге, планируется перейти к полному освобождению тарифов, однако это произойдет только через несколько лет.

10. АЛКОГОЛЬ ТЕЧЕТ В ОНЛАЙН

Еще она дилемма, которая должна разрешиться в 2019 году – быть или не быть продажам алкоголя в России через интернет.

Тема обсуждается уже несколько лет. За начало продаж выступают Минфин и Минпромторг, которые отстаивают права бизнеса, против — Минздрав и Роспотребнадзор, которые пытаются таким образом защитить здоровье граждан. Бурные дискуссии по этому вопросу шли в течение 2017 года, и сначала онлайн-продажу спиртного планировалось запустить уже в 2018 году.

В начале августа 2018 года Минфин сообщил, что внес в правительство законопроект о запуске с января 2019 года онлайн-продаж пива, российского вина и шампанского производителями и оптовиками, с 2020 года — всего алкоголя, но также только производителями и оптовиками, а с 2022 года — всего алкоголя и всеми участниками рынка, но с введением новых видов лицензий и специального реестра.

При этом в Минфине отмечали, что не все ведомства согласовали законопроект, и он был внесен в правительство с разногласиями. По всей видимости, разногласия оказались серьезнее, чем предполагалось изначально: по состоянию на конец декабря новостей о движении проекта закона нет, а это значит, что россияне и в 2019 году могут не получить возможность заказать спиртное по интернету.