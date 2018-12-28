МОСКВА, 28 дек /ПРАЙМ/. Угрозы президента США Дональда Трампа не остановят строительство газопровода "Северный поток 2", заявил немецкому журналу Spiegel еврокомиссар по бюджету Гюнтер Эттингер.

"Я никогда не был активным сторонником "Северного потока 2". Но правда в том, что газопровод уже давно строится, и это теперь нельзя так легко остановить. Угрозы Трампа не повод для этого", — заявил он.

Еврокомиссар также считает важным, чтобы российский "Газпром" заключил справедливое соглашение о дальнейшем использовании существующих ниток, проходящих через Украину.

"Северный поток 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. США выступают против этого проекта. Президент России Владимир Путин в этой связи говорил, что Трамп преследует интересы американского бизнеса в поставках СПГ в Европу.

Канцлер Германии Ангела Меркель со своей стороны неоднократно отмечала, что Берлин рассматривает проект "Северный поток 2" как коммерческий, однако при этом она увязывает его реализацию с сохранением транзита российского газа через Украину. Российская сторона также неоднократно заявляла, что проект "Северный поток 2" является абсолютно коммерческим и конкурентным, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.