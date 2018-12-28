МОСКВА, 28 дек /ПРАЙМ/. Ходатайство на использование IRB-подхода при расчете нормативов достаточности капитала в конце года подал ещё один системно значимый банк, проверка методик и моделей будет проведена в течение ближайших полутора лет, говорится в сообщении Банка России.

"В конце 2018 года ходатайство на внедрение данного подхода было подано еще одной системно значимой кредитной организацией. Ожидается, что валидация её методик и моделей ПВР будет проведена в течение ближайших полутора лет", — говорится в сообщении.

Банк России с 1 октября 2015 года позволил банкам применять IRB-подходы. Существует базовый IRB-подход, в рамках которого банки самостоятельно определяют только вероятность дефолта, а остальные параметры определяются регулятором, и продвинутый IRB-подход, при использовании которого банки определяют все параметры рисков самостоятельно. Ходатайствовать о переходе на продвинутый подход могут банки с активами свыше 500 миллиардов рублей.

Первым получил разрешение на использование продвинутого IRB-подхода при оценке своих рисков Сбербанк. А ранее в пятницу Райффайзенбанк сообщил, что ЦБ выдал ему разрешение применять базовый IRB-подход при оценке кредитного риска по кредитам юрлиц, и оно вступит в силу 1 февраля. Кроме того, в конце сентября о своём намерении использовать IRB-подход заявлял Альфа-банк. Тогда кредитная организация отмечала, что планирует начать использовать его с 1 января 2020 года и подготовит соответствующее ходатайство в ЦБ до конца текущего года.

"Данный процесс свидетельствует о высокой степени готовности российских системно значимых банков к включению в практику работы передовых и современных моделей оценки рисков. В свою очередь, это позволит Банку России последовательно внедрять в российское регулирование международно признанные стандарты оценки достаточности капитала, разработанные Базельским комитетом по банковскому надзору и отраженные в соглашении "Базель II", — говорится в сообщении ЦБ.