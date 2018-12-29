МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ в декабре снизился до 54,4 пункта с 55,6 пункта в ноябре, говорится в сообщении исследовательской организации Markit.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад. При этом совокупный индекс объемов производства составил 53,9 пункта в декабре, опустившись с ноябрьского показателя 55 пунктов.

Как отмечает Markit, деловые ожидания в российской сфере услуг повысились в декабре. Прогнозы на дальнейший рост новых заказов и устойчивый рост деловой активности повлияли на позитивные настроения. Производители и поставщики услуг в декабре продемонстрировали более высокую степень оптимизма. Общий уровень позитивных настроений был одним из самых высоких за всю историю данного исследования, начавшегося в 2012 году.

"Компании российской сферы услуг указали на дальнейший устойчивый рост деловой активности в декабре. Итоговые квартальные показатели роста были самыми сильными за год, при этом уровень занятости и деловая уверенность повысились, что указывает на оптимизм по всему сектору услуг, перетекающий в 2019 год. Несмотря на то, что текущие прогнозы IHS Markit говорят о незначительном замедлении роста ВВП в 2019 году, последнее расширение новых заказов осталось существенным", — прокомментировала экономист IHS Markit Шиан Джонс, слова которой приводятся в сообщении.

"Участники исследования также указали на рост новых экспортных заказов, который был максимальным за всю историю исследования данного показателя, которое началась в 2014 году, что свидетельствует о высоком спросе со стороны международных клиентов. Инфляционное давление ослабло, и темпы роста как закупочных, так и отпускных замедлились в декабре на фоне усиления конкуренции. На совокупном уровне как производители, так и поставщики услуг указали на существенное увеличение объемов производства в декабре", — добавила Джонс.