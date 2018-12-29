МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Председатель правительства Дмитрий Медведев подписал постановление о запрете на ввоз в Россию ряда украинских товаров в ответ на санкции.

"Россия вводит запрет на импорт ряда украинских товаров. Это – ответная мера на санкционные ограничения со стороны Украины. Подписал соответствующее постановление", — говорится в сообщении премьер-министра в Twitter.

Как следует из сообщения пресс-службы российского кабмина, РФ запретила ввоз в страну промышленных товаров, сельхозпродукции, сырья и продовольствия с Украины. "Подписанным постановлением вводится запрет на ввоз в Россию товаров, страной происхождения которых является Украина, либо перемещаемых через территорию Украины, по утвержденному списку. Основной объем товаров, в отношении которых введен запрет, относится к категории промышленных. В список также включены сельскохозяйственная продукция, сырье и продовольствие", — говорится в сообщении.

"Правительство России может принять решение об отмене вводимых специальных экономических мер, если Украина отменит ограничительные меры, введенные ранее в отношении конкретных российских товаров", — уточнил кабмин.

Позже кабмин РФ опубликовал список товаров, которые запрещено ввозить в Россию с Украины, в него, в частности, вошли пшеница, пиво и подсолнечное масло. Также в списке — турбины (за исключением турбин для гражданских воздушных судов), трансформаторы, гравий, щебень, известняк, мебель и ряд видов оборудования, в том числе для производства хлеба.

По продуктовым товарам под запрет также попали консервированные овощи, хлеб, шоколад, вино, кондитерские изделия, готовая или консервированная рыба.