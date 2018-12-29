МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Минфин России планирует в первом квартале 2019 года предложить на аукционах облигации федерального займа (ОФЗ) на 450 миллиардов рублей, говорится в сообщении министерства.

Ориентировочный объем размещения ОФЗ со сроком погашения до пяти лет включительно составляет 200 миллиардов рублей, от пяти до 10 лет включительно — 160 миллиардов рублей, от 10 лет — 90 миллиардов рублей.

Минфин РФ видит сложности в реализации планов по внутренним займам в 2019 году из-за угрозы ограничений в отношении российского госдолга со стороны США, сообщил на этой неделе журналистам первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов.

По итогам 2018 года Минфин продал на внутреннем рынке облигаций на 1,04 триллиона рублей. Планировалось, что валовое привлечение составит около 1,2 триллиона рублей.

В 2019 году чистое привлечение РФ на внутреннем рынке заимствований запланировано на уровне 1,705 триллиона рублей.