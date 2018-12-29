МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Банк России увеличил оценку внешнего долга РФ по итогам девяти месяцев 2018 года на 0,7%, до 470,2 миллиарда долларов, сообщает регулятор.

В октябре ЦБ оценивал внешний долг государства за этот период в 467,1 миллиарда долларов.

"Объем внешнего долга Российской Федерации за девять месяцев текущего года сократился на 47,9 миллиарда долларов и по состоянию на 1 октября 2018 года составил 470,2 миллиарда долларов", — говорится в сообщении.

Такая динамика сформировалась вследствие уменьшения задолженности по ссудам и займам прочих секторов, средств иностранных инвесторов на текущих счетах и депозитах в банках и вложений нерезидентов в суверенные ценные бумаги, добавил регулятор,