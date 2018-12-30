СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек — ПРАЙМ. Объединение "Массандра" выпустило и отправило в торговые сети более 15 миллионов бутылок продукции в 2018 году при среднегодовых показателях 10 миллионов, сообщила директор объединения Янина Павленко.

"При ежегодных средних производственных показателях в 10 миллионов мы выпустили в уходящем году 15 020 498 бутылок вина. Отгружено, то есть уже реализовано и отправлено на полки магазинов 15 020 644 бутылок. Спасибо всем, кто этот год был с нами!", — написала Павленко на своей странице в соцсети Facebook.

Она напомнила, что вся продукция объединения произведена из собственного винограда, выращенного в Крыму.

"Массандра" — предприятие управления делами президента РФ. Это крупнейшее в Крыму виноградарско-винодельческое хозяйство, основанное в 1894 году князем Голицыным. Кроме головного завода включает восемь филиалов, каждый из которых имеет свои исторические традиции. Виноградники объединения общей площадью около 4 тысяч гектаров тянутся на 180 километров от Фороса до Судака, объединение стало первым предприятием в России, получившим лицензию на производство вина с защищенным географическим указанием. Энотека коллекционных вин предприятия превышает миллион бутылок.