МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Случаи заражения дизентерией в детских садах на юго-востоке Москвы произошли из-за творога, изготавливаемого на одном из молочных предприятий Липецкой области, где у 19% обследованного персонала обнаружены специфические маркеры в крови, свидетельствующие об инфицировании, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

Там также отметили, что суд приостановил производство творожной линии молочного предприятия Липецкой области из-за отравления детей в садах на юго-востоке Москвы.

"При поступлении первичной информации о регистрации случаев острой кишечной инфекции (ОКИ) среди детей, посещающих дошкольные учреждения Юго-Восточного административного округа Москвы, управлением Роспотребнадзора по городу Москве при координации Центрального аппарата Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, незамедлительно было начато эпидемиологическое расследование и организован комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий в полном объеме", — сообщили в ведомстве.

По данным Роспотребнадзора, лабораторные исследования материала от детей и взрослых, проб окружающей среды, воды, пищи и продовольственного сырья проводятся на базе Центра гигиены и эпидемиологии по Москве при практической и методической поддержке Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора.

"По итогам завершения проведения исследований было выявлено, что в материалах от больных обнаружены возбудители дизентерии", — отметили в ведомстве.

"По результатам эпидемиологического расследования установлено, что групповые заболевания в детских дошкольных коллективах связаны с употреблением продукции из загрязненного творога, изготавливаемого на одном из молочных предприятий Липецкой области, где у 19% обследованного персонала обнаружены специфические маркеры в крови, свидетельствующие об инфицировании", — сообщили в пресс-службе.

В Роспотребнадзоре также добавили, что для ликвидации вспышки деятельность детских дошкольных организаций, где были зарегистрированы случаи заболеваний, приостановлена.

В отношении юридических и должностных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях.

В ведомстве также сообщили, что суд приостановил производство творожной линии молочного предприятия.

"По документам, подготовленным управлением Роспотребнадзора по Липецкой области, 29 декабря вынесено решение суда о приостановке творожной линии молочного предприятия", — сообщили в надзорном ведомстве.

По данным ведомства, с 27 декабря новых случаев кишечной инфекции в детских учреждениях не зарегистрировано. Эпидемическая вспышка ликвидирована в максимально короткое время — в течение одного инкубационного периода.

Ситуация остается на строгом контроле Роспотребнадзора, проведение комплекса санитарно-противоэпидемических мероприятий продолжается.