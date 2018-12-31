ПЕКИН, 31 дек — ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики Китая в декабре впервые за два с лишним года упал ниже отметки в 50 пунктов, отделяющей рост от спада, и составил 49,4 пункта, свидетельствуют опубликованные в понедельник данные государственного статистического управления.

Показатели декабря оказались ниже прогнозов аналитиков, которые ожидали, что индекс не изменит динамику и сохранится на уровне ноября, когда PMI составил 50 пунктов.

Ведомство отмечает, что темпы роста новых заказов в декабре замедлились на 0,7 процентных пункта по сравнению с ноябрем, при этом производственная и операционная деятельность также показали спад, замедлившись по сравнению с показателями прошлого месяца на 1,5 процентных пункта.

Значение PMI выше 50 пунктов говорит о росте активности, ниже — о ее спаде.