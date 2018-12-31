ПЕКИН, 31 дек — ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в непроизводственном секторе экономики Китая в декабре ускорился до 53,8 пункта, оказавшись лучше ожиданий экспертов и показателей ноября, свидетельствуют опубликованные в понедельник данные государственного статистического управления страны.

Аналитики ожидали замедления индекса до 53,2 пункта с 53,4 в прошлом месяце.

Правительство Китая поддерживает сферу услуг, чтобы компенсировать спад в таком традиционном секторе, как тяжелая промышленность.

Значение PMI выше 50 пунктов говорит о росте активности, ниже — о ее спаде.