ТОКИО, 31 дек — ПРАЙМ. Находящийся в Токийской тюрьме экс-глава японского автоконцерна Nissan и его альянса с Mitsubishi и Renault Карлос Гон получит на Новый год "праздничное" угощение, но проведет первые его дни на допросах следователей прокуратуры, сообщила в понедельник газета "Асахи".

Обычно допросы не проводятся в праздничные новогодние дни, когда государственные учреждения Японии закрыты, однако с 1 по 3 января прокуратура решила допросить Гона в виде исключения, поскольку с повторным арестом 21 декабря ему предъявили новые обвинения в злоупотреблении служебным положением.

Ранее в понедельник Токийский окружной суд продлил задержание Гона, арестованного 19 ноября, еще на 10 дней — до 11 января. Во время допросов в новогодние дни бывший глава Nissan сможет видеться с адвокатом Мотонари Оцуру, который сам когда-то работал прокурором.

Источники сообщили "Асахи", что Гон был переведен в одиночную камеру с кроватью из камеры, в которой ранее были только циновки.

Министерство юстиции Японии сообщило, что Гон и другие заключенные Токийской тюрьмы получат на Новый год быстрорастворимую лапшу в пластиковом стакане, поскольку в Японии есть традиция в последний день года есть лапшу "соба", длинные нити которой символизируют долголетие.

Рис в большинстве случаев в тюрьме смешивают в пропорции один к трем с ячменной крупой, но в три праздничных дня заключенные получат чистый белый рис, а также праздничный набор "осэти" на 1 января, в который войдут креветки или рыбные колобки, а также черные бобы. Источники сообщили изданию, что многие заключенные ждут такого угощения, хотя не известно, придутся ли они по вкусу Гону.

Карлос Гон был арестован с его ближайшим помощником, входившим в совет директоров Nissan Грэгом Келли, которого прокуратура считает виновным в содействии Гону при уклонении от налогов. Однако 25 декабря Келли был освобожден под залог в 70 миллионов иен (около 635 тысяч долларов).

Сумма сокрытых Гоном от декларирования доходов с 2010 по 2017 годы оценивается в 8 миллиардов иен (около 71 миллиона долларов). Гон настаивает, что у него не было умысла в сокрытии доходов.