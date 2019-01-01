МОСКВА, 1 янв /ПРАЙМ/. Тарифы в плацкарте и общих вагонах в РФ с 1 января 2019 года индексируются на 3,9% и на столько же в СВ, купе и люксе, но лишь в поездах, не попадающих под систему динамического ценообразования, следует из сообщений ФАС, "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в поездах дальнего следования) и слов ее представителя.

Традиционно тарифы на железнодорожные перевозки индексируются ежегодно с 1 января. Тариф для ФПК в регулируемом сегменте (плацкарт и общие вагоны) определяет ФАС, в нерегулируемом (СВ, купе и люкс) устанавливает сама компания по согласованию с ФАС. В 2018 году индексация тарифов не проводилась в обоих сегментах.

ПЛАЦКАРТ

Наряду с индексацией тарифа в плацкарте и общих вагонах с начала года на 3,9%, с 1 января вступает в силу новый график гибкого регулирования тарифов, согласно которому в различные календарные периоды года будет изменяться стоимость проезда.

В частности, стоимость проезда с 5 ноября по 19 декабря будет ниже на 15%, с 9 января по 21 февраля и с 11 марта по 25 апреля – на 12%.Таким образом, отмечала ФПК, зная коэффициенты изменения тарифов, пассажиры могут заранее планировать поездку и уменьшить свои расходы.

Кроме того, для повышения доступности перевозок на 2019 год ФПК может применять специальные тарифные условия и акции в плацкартных и общих вагонах в пределах установленного уровня. Это дает возможность пассажирам приобретать билеты со скидками.

КУПЕ, СВ И ЛЮКС

Исходя из того, что тарифы в СВ, купе и люксе в 2019 году повышаются только в поездах дальнего следования, не попадающих под систему динамического ценообразования, рост коснется примерно 5% составов.

Система динамического ценообразования дает возможность пассажирам выбирать для себя более комфортные условия проезда при минимальной разнице в цене.

Представитель ФПК сообщал РИА Новости, что к тарифам также применяются сезонные коэффициенты графика гибкого регулирования тарифов.