МОСКВА, 1 янв /ПРАЙМ/. Приложение "Мой налог", с помощью которого самозанятые граждане смогут работать легально, появилось в App Store и Google Play. Теперь регистрация предпринимателей, которые решили воспользоваться специальным режимом и уплачивать налог на профессиональный доход, возможна без личного визита в налоговый орган.

"Скачать мобильное приложение "Мой налог" можно для платформы Android через сервис Google Play, а для платформы iPhone OS — через сервис App Store. Если у налогоплательщика другое устройство, он может использовать новый режим в сети интернет через веб-версию мобильного приложения на официальном сайте ФНС России", — сообщили РИА Новости в налоговой службе.

Налоговый режим для самозанятых с 1 января 2019 года запущен в виде эксперимента в четырех российских регионах — Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане. Он предполагает, что предприниматели, чей годовой доход не превышает 2,4 миллиона рублей, могут платить 4% с дохода при работе с физлицами или 6% — с юридическими лицами, и освобождаются от уплаты всех остальных налогов и сборов. При этом им не придется применять кассу, предоставлять отчетность, и можно будет забыть о походах в налоговую инспекцию.

В приложении предусмотрена удаленная идентификация клиента – достаточно сфотографировать свой паспорт и сделать селфи. Система сама идентифицирует налогоплательщика: он сможет сразу увидеть свой ИНН, а на его счету появится приветственный подарок — 10 тысяч бонусов, которыми можно оплатить четверть своих первых налогов через приложение.

В ФНС напомнили, что без идентификационного номера налогоплательщика в России нельзя осуществлять предпринимательскую деятельность. Поэтому, если начинающий предприниматель еще не успел получить ИНН, ему все же придется обратиться в любую инспекцию за его получением. Участие в эксперименте добровольное – никаких штрафов для пользователей приложения по меньшей мере в первый год налоговики применять не будут.

При регистрации в приложении надо указать регион, где самозанятый ведет деятельность, а если их несколько – выбрать один. Менять их можно не чаще одного раза в год. При расчетах через "Мой налог" покупатель сможет получить электронный чек, данные которого автоматически передаются в налоговый орган, а раз в месяц пользователь будет получать уведомление от ФНС с автоматически рассчитанной суммой налога к уплате.