МОСКВА, 1 янв /ПРАЙМ/. Плата за коммунальные услуги в России в 2019 году будет индексирована в два этапа, рост с 1 января составил 1,7%, следует из постановления правительства.

С 1 января 2019 года ставка НДС в России повышается с 18% до 20%. В связи с этим индексация тарифов для населения за коммунальные услуги с 1 января 2019 года составила 1,7% с учетом повышения НДС, а с 1 июля 2019 года — дополнительно 2,4% к январю 2019 года.

Как в ноябре отмечал кабмин, фактически это означает суммирование индексов такой платы, установленных на 1 января и на 1 июля 2019 года.

До сих пор тарифы на ЖКУ индексировалась однократно — с 1 июля, как правило, в среднем на 4%.