МОСКВА, 1 янв /ПРАЙМ/. С 2019 года власти приступают к завершению так называемого налогового маневра в нефтяной отрасли, которое планировалось проводить еще с 2015 года.

В целом маневр предусматривает, что экспортная пошлина на нефть будет снижаться с нынешних 30% до 0% в течение шести лет, начиная с 2019 года, при одновременном повышении налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на нефть в течение трех лет.

Чтобы предотвратить рост внутренних цен на нефтепродукты или возникновение их дефицита, маневр предусматривает два механизма: обратный акциз на нефть для переработки и дополнительный к нему демпфирующий акциз. По общему правилу, обратный акциз смогут получить российские переработчики нефти, которые производят бензин и дизтопливо не ниже пятого класса и не менее 10% объема производства поставляют в РФ. Это требование не будет распространяться на НПЗ, ранее заключившие четырехсторонние соглашения, не предусматривающие производство такого бензина, при условии их модернизации.

НПЗ, осуществляющие модернизацию, смогут получить обратный акциз на нефть и отсрочку до 2024 года по обязательным поставкам на рынок РФ. НПЗ, которые пока не производят бензин в требуемом объеме, смогут заключить соглашения о модернизации при условии переработки не менее 600 тысяч тонн нефти в 2017 году. Также на обратный акциз смогут рассчитывать НПЗ, находящиеся под санкциями США и ЕС, даже если они вовсе не производят топливо для внутреннего рынка.

Демпфирующий механизм будет применяться пока оптовая цена бензина и дизтоплива равна установленной базовой плюс 10% (выше этого уровня он обнуляется). Когда фактическая цена будет находиться в этих пределах, государство компенсирует компаниям 50% (в 2019 году — 60%) разницы между ней и более высокой экспортной ценой. При более низкой экспортной цене эти 50% разницы компании выплатят государству.

Чтобы защитить рынок топлива РФ от значительного увеличения цен, правительству предоставляется право на повышение с 2019 года экспортных пошлин на светлые нефтепродукты, товарный и прямогонный бензин до 60% в случае роста цен на нефть на мировых рынках более чем на 15%. Пошлины на нефть в таком случае тоже могут достигать заградительного уровня.