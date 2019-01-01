МОСКВА, 1 янв /ПРАЙМ/. Налог на движимое имущество организаций отменяется в России с 1 января 2019 года. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс вступили в силу.

Принятый в 2018 году закон исключает движимое имущество из объекта налогообложения по налогу на имущество организаций.

Налог на движимое имущество организаций является региональным. Речь о возможности его отмены велась в течение нескольких лет. Замминистра финансов РФ Илья Трунин отмечал, что большинство стран с развитой налоговой системой не включает движимое имущество в объекты налогообложения.

В период с 2015 года по 2017 год включительно в России действовал мораторий на его взимание. С 2018 года регионы получили право вновь вводить его на своих территориях с ограничением максимальной предельной ставки в 1,1% от стоимости облагаемого имущества. Большинство регионов воспользовалось этим правом, что привело к существенному росту нагрузки на бизнес.

Общие выпадающие доходы регионов от отмены налога в 2019 году Минфин оценил в 181 миллиард рублей. Часть компенсаций этих выпадающих доходов в виде дотаций из федерального бюджета регионы получили уже в 2018 году. Компенсация остальных потерь через различные механизмы заложена в бюджете на 2019 год.