МОСКВА, 1 янв /ПРАЙМ/. Для иностранных IT-компаний, начиная с 2019 года, вступают в силу новые правила уплаты так называемого "налога на Google".

Этот налог был введен законом с 1 января 2017 года и обязал IT-компании уплачивать НДС в полном объеме в размере 18% (с 2019 года — 20%) от продажи российским пользователям электронных товаров и услуг. Закон касается компаний, предоставляющих через интернет права на использование компьютерных программ, в том числе игр и баз данных, оказывающих услуги по размещению рекламы и объявлений, по поддержке электронных ресурсов, использованию электронных книг, музыки, видео, предоставлению доменов, хостингу и так далее.

Иностранная компания должна сама исчислить и уплатить налог, если товары и услуги проданы российским физлицам. Если клиент — российский индивидуальный предприниматель или юрлицо, то он сам должен заплатить НДС, выступив налоговым агентом.

С 1 января 2019 года эта обязанность для индивидуальных предпринимателей и организаций отменяется, и иностранные компании должны будут сами уплачивать налог при оказании услуг российским организациям. При этом они должны будут встать на налоговый учет в России. В противном случае они будут нести ответственность за незаконное предпринимательство.

Ряд компаний добровольно встали на налоговый учет в России до вступления в силу новых правил.