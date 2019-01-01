МОСКВА, 1 янв /ПРАЙМ/. По новым нормам Налогового кодекса РФ с 1 января 2019 года все плательщики единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН) в России становятся плательщиками НДС.

Но если общий объем доходов такого налогоплательщика от реализации товаров, работ и услуг за 2018 год составит менее 100 миллионов рублей, они могут не платить НДС. Для этого он должен заранее уведомить об этом ФНС. Если соответствующее уведомление не будет отправлено в налоговую службу до 20 января 2019 года, сельхозпроизводителю придется платить налог.

Планка, позволяющая не платить НДС, будет ежегодно снижаться: в 2020 году льготой смогут воспользоваться сельхозпроизводители, чья выручка не превысит 90 миллионов рублей за предшествующий год, в 2021 году- 80 миллионов рублей за предшествующий период, в 2022 году планка будет установлена на уровне 70 миллионов рублей, а с 2023 года и далее она будет зафиксирована на уровне 60 миллионов рублей.

ЕСХН — это специальный налоговый режим для сельхозпроизводителей. Переходить на него имеют право предприниматели и компании, чей совокупный доход от сельхоздеятельности составляет не меньше 70%. Плательщики ЕСХН имеют право не платить налог на прибыль и на имущество, предприниматели — НДФЛ и также налог на имущество.

Ставка налога для плательщиков ЕСХН по всей стране составляет 6%, однако с 1 января 2019 года все регионы РФ получили право снижать ее вплоть до нуля. Нулевая ставка, например, с Нового года установлена в Московской области.