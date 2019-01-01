МОСКВА, 1 янв /ПРАЙМ/. Порог беспошлинного ввоза товаров для личного пользования наземным и морским транспортом на территорию стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с 1 января 2019 года снижается до 500 евро, а общий вес таких товаров не должен превышать 25 килограммов. Соответствующее решение совета ЕЭК, подписанное 1 ноября, опубликовано на правовом портале ЕАЭС.

Для России этот порог снижается в три раза. Ранее физические лица могли ввозить в Россию товары без оплаты пошлин на автомобиле, поезде или корабле – на сумму до 1,5 тысячи евро, и на сумму до 10 тысяч евро – на самолете. Общий вес ввозимых товаров в обоих случаях не должен превышать 50 килограммов.

Как ранее поясняли РИА Новости в таможенном блоке Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), изменения коснутся только товаров, которые граждане ввозят с собой на территорию союза автомобильным, железнодорожным либо морским транспортом, а также в пешем порядке. Для самолетов сумма в 10 тысяч евро остается неизменной.

При этом количественные значения для беспошлинного ввоза алкогольных и табачных изделий останутся на прежнем уровне: физлицо, достигшее 18-летнего возраста, сможет ввезти табак и табачные изделия в количестве 200 сигарет, или 50 сигар (сигарилл), или 250 граммов табака, или указанные изделия в ассортименте общим весом не более 250 граммов, а спиртные напитки – не более 3 литров.

Если цена или вес ввозимых товаров превысит установленные пороги, то владельцу придется заплатить пошлину в 30% от стоимости товара, но не меньше 4 евро за каждый лишний килограмм веса.

ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.