МОСКВА, 1 янв /ПРАЙМ/. Розничные цены на бензин в России с 1 января из-за повышения НДС до 20% вырастут не более чем на 1,7%, соответствующие обязательства компании взяли на себя в рамках топливных соглашений, подписанных с Минэнерго РФ и Федеральной антимонопольной службой (ФАС).

В 2018 году цены на бензин резко росли до начала лета — с январских 39,9 рубля за литр в рознице в среднем по стране до 43,43 рубля за литр к 4 июня. Кабмин в этой ситуации принял решение о временном снижении акцизов на топливо и договорился с нефтекомпаниями о том, что они на время выработки решений о поддержке отрасли зафиксируют цены на уровне 30 мая. В итоге в июле средние цены на бензин в рознице впервые в 2018 году снизились в месячном выражении — на 0,2%, однако уже в сентябре вновь перешли к росту.

В конце октября вице-премьер Дмитрий Козак провел совещание по итогам которого Минэнерго и ФАС подписали соглашения по стабилизации рынка топлива с 1 ноября по 31 марта 2019 года с десятью крупными нефтекомпаниями РФ: "Роснефтью", "Газпромом", "Сургутнефтегазом", "Русснефтью", "Газпром нефтью", "Новым потоком", "Нефтегазхолдингом", "Лукойлом", "ТАИФ-НК" и "Татнефтью".

По соглашениям розничные цены компании повысят с 1 января не более чем на 1,7% (с учетом повышения НДС), а с 1 февраля будут их индексировать равномерно так, чтобы по итогам года не превысить прогнозную среднегодовую инфляцию (4,6%).

В соглашениях также оговорены объемы и цены оптовых поставок, причем объявлялось, что цены до конца 2018 года останутся на уровне конца мая — начала июня, а за 2019 год плавно вырастут на 4-4,6%. Компании обязались, в частности, поддерживать мелкооптовые цены бензина и дизельного топлива не выше оговоренных уровней для промышленных, сельскохозяйственных мелкооптовых потребителей и розничных сетей с сохранением объемов и регионов поставок относительно предыдущего года при наличии подтвержденного спроса. При этом посредникам и трейдерам топливо продаваться не должно.

Козак пояснял, что в случае невыполнения этих условий компании понесут солидарную ответственность, которая подразумевает введение заградительных экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты.