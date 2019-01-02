МОСКВА, 2 янв /ПРАЙМ/. Среднесуточная добыча нефти в России в декабре 2018 года выросла в годовом выражении на 4,5%, в месячном — на 0,7%, до 11,45 миллиона баррелей в сутки, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).

Рост показателя произошел перед вступлением в силу новых договоренностей между странами ОПЕК+, которые снова приступят к снижению добычи нефти.

В целом в 2018 году среднесуточная добыча нефти в России выросла на 1,6%, до 11,16 миллиона баррелей в сутки, сообщило агентство.

Среднесуточный экспорт нефти из России в декабре вырос на 3,4% в месячном выражении, составив 5,818 миллиона баррелей в сутки. Добыча природного газа в РФ выросла в декабре на 3,5% в годовом выражении — до 67,04 миллиарда кубометров.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года. Договор стартовал с начала 2017 года и был продлен до конца 2018 года. В июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения условий соглашения, которое тогда составляло 47%, но уже в ноябре решила вновь поменять стратегию, задумавшись о возвращении к сокращению добычи.

ОПЕК+ 7 декабря приняла решение о сокращении добычи нефти суммарно для всех стран соглашения на 1,2 миллиона баррелей в сутки с января 2019 года в течение полугода. Из них 800 тысяч баррелей нефти придется на страны ОПЕК и 400 тысяч — на страны, не входящие в ОПЕК. Россия согласилась сократить добычу на 228 тысяч баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, который, как сообщал глава Минэнерго РФ Александр Новак, составлял 11,4 миллиона баррелей в сутки.