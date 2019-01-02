МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Вспышка эпидемии африканской чумы свиней зафиксирована в северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян, сообщает министерство сельского хозяйства КНР.

Как сообщается, вспышка произошла в питомнике в городском округе Суйхуа. По последним данным, из общего поголовья в 73 тысячи свиней 4686 животных инфицированы, 3766 — погибли.

Отмечается, что после сообщения о вспышке африканской чумы свиней министерство сразу же направило на место специальную рабочую группу. Кроме того, власти ввели в действие механизм экстренного реагирования на чрезвычайные ситуации, перекрыли район заражения, уничтожили зараженных особей, а также провели дезинфекцию и обеззараживание. Власти также запретили перевозку живых свиней и соответствующей продукции в другие районы.

Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.