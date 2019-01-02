МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Реальные доходы населения продемонстрировали практически нулевой рост (0-0,4%) по итогам 2018 года, а инфляция превысила официальный прогноз, составив 4,2%, свидетельствуют данные предварительной оценки Счётной палаты.

"Счетная палата дает предварительную оценку на конец года: инфляция — выше прогноза, рост ВВП — ниже, реальные доходы граждан если и выросли, то на десятые доли процента. Правительству пока приходится начинать с низкого старта", — написал глава ведомства Алексей Кудрин в своем Twitter. ВВП, по оценке контрольного ведомства, вырос в 2018 году на 1,5%.

За 2018 год потребительские цены в РФ выросли на 4,2%, сообщалось и в предварительных данных Росстата.

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в декабре заявлял, что инфляция в РФ по итогам 2018 года будет на уровне 4-4,1%, а Минэкономразвития несколько раз пересматривало прогноз на 2018 год, и в последнем министерство отмечало, что темпы роста потребительских цен по итогам года составят 3,9-4%.

Также, по прогнозу Минэкономразвития, рост ВВП по итогам 2018 года должен был составить 1,8%.

Кроме того, президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции в декабре заявил, что реальные располагаемые доходы населения по итогам года продемонстрируют рост, хотя и незначительный — 0,5%. До того официальный прогноз Минэкономразвития по этому показателю на 2018 год составлял плюс 3,4%.