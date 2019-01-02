КИЕВ, 2 янв — ПРАЙМ. Объём торговли между Украиной и ЕС вырос на 40% за три года действия зоны свободной торговли (ЗСТ), заявил в среду украинский президент Петр Порошенко

"За три года действия ЗСТ объем нашей торговли с ЕС вырос на 40%", — написал Порошенко в микроблоге Twitter.

"Наши следующие приоритеты в развитии торговли с ЕС — это усиленное таможенное сотрудничество, заключение соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции, адаптация законодательства в сфере фито- и санитарных мероприятий", — также отметил он.

Украина в 2014 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС, которое предусматривает создание зоны свободной торговли. В 2016 году соглашение начало действовать в полную силу, в том числе Украине открылся рынок ЕС.

Помимо ЗСТ, соглашение подразумевает сотрудничество в сферах обороны, предотвращения конфликтов, налогообложения, госфинансов, борьбы с терроризмом, миграции и пограничного контроля.