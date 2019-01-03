МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении 31,3 миллиарда рублей отдельным категориям граждан в регионах страны на лекарственные препараты и специализированные продукты лечебного питания, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина в четверг.

"Утверждено распределение в 2019 году субвенций в объёме 31,367 миллиарда рублей из федерального бюджета бюджетам субъектов Федерации на финансирование оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания", — говорится в документе.

Ранее Медведев заявил, что субвенции регионам РФ на обеспечение льготников и инвалидов лекарствами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания превысят 34,5 миллиарда рублей по итогам 2018 года.