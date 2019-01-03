МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о правовом регулировании отношений в сфере социального предпринимательства, сообщается на сайте кабмина в четверг.

"Внести в Государственную думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", — говорится в тексте распоряжения.

Согласно законопроекту, социальное предпринимательство выделяется в отдельную область деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Понятие "социальное предприятие" должно быть закреплено законодательно.

Отмечается, что к социальным предприятиям будут относиться только те субъекты МСП, которые обеспечивают занятость социально уязвимых групп граждан: инвалидов, пенсионеров, граждан предпенсионного возраста, одиноких и многодетных родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей или детей-инвалидов. Социальные предприятия должны обеспечить доступ товаров, работ и услуг, которые производят эти группы граждан, к рынкам сбыта.

Принятие законопроекта позволит оказывать адресную государственную поддержку социальным предприятиям, считают в правительстве.

Законопроект рассмотрен и одобрен на заседании правительства РФ 26 декабря 2018 года.