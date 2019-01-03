МОСКВА, 3 янв /ПРАЙМ/. Государственный долг США вырос более чем на 2 триллиона долларов за время президентства Дональда Трампа и достиг 21,974 триллиона долларов, сообщает телеканал CNN со ссылкой на данные министерства финансов США.

По данным телеканала, госдолг США начал расти после финансового кризиса 2008 года, а после прихода к власти Трампа госдолг США сократился. Так, по данным министерства финансов США, в январе 2017 года госдолг составлял 19,899 триллиона долларов. Однако из-за налоговой реформы в конце 2017 года начал снова расти и к концу прошлого года составил 20,455 триллиона долларов.

По информации Бюджетного управления конгресса (CBO), госдолг США составил 78% ВВП в 2018 году, что является самым высоким показателем с 1950 года. Отмечается, что дефицит бюджета увеличился с 3,5% ВВП в 2017 году до 3,8% ВВП в 2018 году. По данным телеканала, в случае отсутствия эффективных действий в 2028 году госдолг может составить 96% ВВП.

Отвечая на вопрос CNN о возрастающем госдолге США, председатель Совета экономических консультантов США Кевин Хассетт заявил, что Трамп "несомненно" обеспокоен ситуацией, и поэтому потребовал снижение бюджета каждого агентства кабинета США на 5% в следующем бюджетном цикле.

"Мы можем выражать несогласие по многим вопросам, но мы можем согласиться с тем, что возможно сейчас пришло время серьезно заняться проблемой дефицита", — заявил Хассетт.

Телеканал отмечает, что во время своей избирательной кампании Трамп заявлял, что намерен "избавиться" от госдолга "за восемь лет".

В начале декабря 2017 года сенат США одобрил проект налоговой реформы. Основное ее положение — снижение налога на прибыль корпораций с 35% до 20%. Республиканцы считают, что это позволит повысить конкурентоспособность экономики США и вернуть из-за рубежа прибыли американских корпораций на триллионы долларов.

Проведение налоговой реформы в интересах среднего класса Америки и повышение числа рабочих мест было одним из главных пунктов предвыборной программы Трампа.