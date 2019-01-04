БУЭНОС-АЙРЕС, 4 янв /ПРАЙМ/. Аналитики, опрошенные ЦБ Аргентины, ожидают падения ВВП страны в 2019 году на 1,2%, в 2020 году, напротив, ждут роста на 2,5%, инфляция в следующем году прогнозируется на уровне в 28,7%, говорится в докладе банка.

"Аналитики рынка ожидают инфляцию в 28,7% на следующие 12 месяцев… Аналитики прогнозируют сокращение ВВП в 2019 году на 1,2%, на 2020 год ожидают роста экономики на 2,5%", — отмечается в докладе.

Участники рынка ждут снижения уровня ключевой ставки ЦБ в среднем до 57% в январе, а в декабре текущего года она может достичь 38%. По данным на 3 января, ставка составляет 59,43%.

Аргентина находится в непростом финансовом и экономическом положении. Ключевая ставка ЦБ страны в течение года поднималась выше 70%. Годовая инфляция в ноябре составила 48,5%. В текущем году власти Аргентины взяли кредит у МВФ на 56,3 миллиарда долларов. Как заявляла ранее глава МВФ Кристин Лагард, восстановление роста аргентинской экономики начнется во втором квартале 2019 года.