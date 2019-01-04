МИНСК, 4 янв — ПРАЙМ. Золотовалютные резервы Белоруссии на 1 января текущего года составили почти 7,16 миллиарда долларов, сообщила в пятницу пресс-служба Национального банка страны.

На 1 января 2018 года ЗВР Белоруссии составляли свыше 7,3 миллиарда долларов, по итогам 2017 года показатель вырос на 48,5%.

"Международные резервные активы Республики Беларусь на 1 января 2019 года, по предварительным данным, составили 7 миллиардов 157,6 миллиона долларов (в эквиваленте)", — говорится в сообщении. В целом по итогам 2018 года снижение резервов составило 157,7 миллиона долларов, или 2,2%.

По данным пресс-службы, за декабрь 2018 года золотовалютные резервы снизились на 3,8% после роста в ноябре 2018 года на 4,7%.

В декабре 2018 года правительством и Национальным банком исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка 940 миллионов долларов, в том числе досрочно – 470 миллионов долларов. Всего за 2018 год исполнено обязательств в иностранной валюте на сумму порядка 5,7 миллиарда долларов.

Как отметили в пресс-службе, пополнение золотовалютных резервов в 2018 году осуществлялось в основном за счет недолговых источников: поступления в бюджет налогов, пошлин и иных платежей в иностранной валюте, а также покупки иностранной валюты на внутреннем валютном рынке. Положительное влияние на уровень золотовалютных резервов также оказали выпуск Национальным банком и министерством финансов валютных облигаций на внутреннем рынке и поступление средств от размещения еврооблигаций на внешних финансовых рынках.

Согласно основным направлениям денежно-кредитной политики на 2018 год объем международных резервных активов на 1 января 2019 года с учетом погашения правительством и Национальным банком внутренних и внешних обязательств в иностранной валюте должен был составить не менее 6 миллиардов долларов. По планам, объем международных резервных активов на 1 января 2020 года должен составить не менее 7,1 миллиарда долларов.