МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. Кабмин РФ согласовал переезд в 2019 году центральных аппаратов Минпромторга, Минкомсвязи, МЭР, Ростуризма, Росимущества и ряда других ведомств на территорию московского международного делового центра "Москва-Сити", сообщает в пятницу пресс-служба правительства России.

"Правительством согласовано предложение Минпромторга, Минкомсвязи и Минэкономразвития о размещении центральных аппаратов этих министерств, Росаккредитации, Росстандарта, Ростуризма и Росимущества, а также центрального межрегионального территориального управления Росстандарта, федерального автономного учреждения "Национальный институт аккредитации" и федерального казенного учреждения "Центр поддержки", подведомственного Минэкономразвития, в помещениях здания правительственного комплекса, расположенного на территории Московского международного делового центра "Москва-Сити", по адресу Пресненская набережная, дом 10, строение два", — говорится в сообщении.

Уточняется, что указанные министерства и ведомства переедут в это здание в 2019 году.