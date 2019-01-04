МОСКВА, 4 янв /ПРАЙМ/. Переезд центральных аппаратов ряда ведомств на территорию "Москва-Сити" планируется завершить до конца первого квартала 2019 года, первыми переедут сотрудники Минэкономразвития и Минпромторга, сообщил РИА Новости представитель Минэкономразвития РФ.

Ранее в пятницу пресс-служба правительства России сообщила, что кабмин согласовал переезд в 2019 году центральных аппаратов Минпромторга, Минкомсвязи, МЭР, Ростуризма, Росимущества и ряда других ведомств в правительственным комплекс на территорию "Москва-Сити".

"В соответствии с графиком переезда первым в здание правительственного комплекса планируется организовать переезд Минэкономразвития России и Минпромторга России. С учетом количества сотрудников, планируемых к переезду, общий срок переезда составит до 3 месяцев", — сообщил собеседник агентства.

По его словам, в правительственном комплексе планируется создать 5,1 тысячи рабочих мест.

"Размещение сотрудников федеральных органов исполнительной власти в здании правительственного комплекса должно быть осуществлено до 31 марта 2019 года", — добавил он.