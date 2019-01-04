МОСКВА, 4 янв /ПРАЙМ/. Аренда помещений под правительственный комплекс в "Москва-Сити" до их полной передачи в собственность РФ составит 4,2 миллиарда рублей в год, сообщил РИА Новости представитель Минэкономразвития РФ.

Ранее в пятницу пресс-служба правительства России сообщила, что кабмин согласовал переезд в 2019 году центральных аппаратов Минпромторга, Минкомсвязи, МЭР, Ростуризма, Росимущества и ряда других ведомств в правительственный комплекс на территорию "Москва-Сити".

По словам собеседника агентства, комплекс планируется разместить в нежилых помещениях на территории "Москва-Сити", которые ранее были приобретены АО "ДОМ.РФ".

"Концепцией проекта по переезду предполагается, что здания, занимаемые в настоящее время переезжающими федеральными органами исполнительной власти, будут вовлечены в рыночный оборот… Вместе с тем, реализация имущества на открытых аукционах может быть полностью осуществлена не ранее 2021 года", — сказал собеседник агентства.

"Таким образом, передача здания правительственного комплекса в собственность РФ возможна только после проведения вышеуказанных мероприятий в сроки не ранее 2021 года. В связи с этим на период до передачи здания в собственность РФ предусматривается временное владение и пользование помещениями правительственного комплекса ФОИВами по государственному контракту на аренду", — добавил он.

На первом этапе выступать госзаказчиком по госконтрактам будет Минэкономразвития России.

"На основании отчета об оценке права пользования, подготовленного ЗАО "Российская оценка", общая стоимость аренды составит порядка 4,2 миллиарда рублей в год", — сказал собеседник агентства.