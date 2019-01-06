МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву учредить дополнительные социальные выплаты для семей, проживающих в районах без достаточного количества детских садов.

"Прошу вас рассмотреть возможность рассмотреть вопрос об учреждении дополнительной социальной доплаты для семей, проживающих в районах без достаточной обеспеченности детскими дошкольными учреждениями и не имеющих никаких иных альтернатив для устройства своих детей в группы дневного пребывания. Данная мера окажет благотворное социальное воздействие и пойдет на пользу демографическому положению нашей страны", — пишет Милонов в письме Медведеву, текст обращения находится в распоряжении РИА Новости.

Политик пояснил, что в последнее время наблюдается настоящий бум жилищного строительства в крупных городах — Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Хабаровск, Владивосток и другие прирастают новыми многотысячными жилыми массивами. Депутат отмечает, что городские окраины развиваются, однако вместе с этим там наблюдаются серьезные проблемы с обеспечением населения социальной инфраструктурой.

"Не секрет, что основными приобретателями недорогого жилья на городских окраинах становятся молодые семьи, имеющие или планирующие рождение ребенка. Для таких категорий населения наличие поблизости поликлиники, школы или детского сада является ключевым моментом. К сожалению, новые жилые районы не могут похвастаться обеспеченностью такими учреждениями — люди вынуждены находить компромиссы и искать разного рода возможности для преодоления таких трудностей", — отмечает он.

При этом Милонов полагает, что если в случае с медицинским обслуживаем "люди еще готовы терпеть временные неудобства, то отсутствие детского сада создает реальные трудности для молодых семей".