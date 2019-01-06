МИНСК, 6 янв /ПРАЙМ/. Белоруссия сохраняет планы по привлечению с внешних рынков в 2019 году 1,5 миллиарда долларов, сообщил министр финансов республики Максим Ермолович.

В ноябре Ермолович говорил, что Минск хотел бы ежегодно привлекать с внешних рынков по 1,5 миллиарда долларов. При этом глава ведомства обращал внимание, что в 2019 году заимствования "не очень сильно нужны", но это "удобное время для дебютного выхода на внешние рынки", где республика пока не присутствует.

"У нас планы в отношении объема привлечения внешних заимствований неизменны – 1,5 миллиарда долларов, которые мы должны на внешних рынках изыскать", — заявил Ермолович в интервью телеканалу ОНТ, которое было показано в воскресенье.

Кроме того, министр сообщил, что бюджет Белоруссии на 2019 год сформирован "исходя из тех предположений, что компенсация (от России в связи с реализацией) налогового маневра не состоится".

"Мы уже традиционно доходы от экспорта нефти и нефтепродуктов не направляем на бюджетные расходы. Эти средства являются источником для погашения обязательств по внешнему государственному долгу. И понимаем, что будем изыскивать эти дополнительные средства и за счет бюджетной консолидации и за счет поиска новых источников привлечения средств", — рассказал глава минфина республики.

Он добавил, что зависимость страны от энергопоставок в среднесрочной перспективе может существенно снизиться, "например снижается зависимость республики Беларусь от импорта газа после ввода Белорусской атомной электростанции".

В России в 2019–2024 годах будет реализован так называемый налоговый маневр в нефтяной сфере, предусматривающий постепенное обнуление экспортной пошлины на нефть и повышение ставки налога на ее добычу. Дополнительные издержки у Белоруссии возникают из-за ожидаемого увеличения цены на российскую нефть и снижения экспортных пошлин на нефтепродукты. Минск оценивал свои потери суммарно за шесть лет в сумму до 11 миллиардов долларов, а потери бюджета в 2019 году — примерно в 300 миллионов долларов. В конце 2018 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москве и Минску пока не удалось сблизить позиции по налоговому маневру, этим, в том числе, займется рабочая группа по урегулированию проблемных вопросов между двумя странами.